Teatro en salas y barrios: comenzó el Encuentro Internacional de Mimo y Clown en Salta

El 17º Encuentro Internacional de Mimo y Clown Salta 2026 comenzó este 30 de septiembre con una programación que llevará las artes escénicas a salas teatrales, barrios y otros espacios de la provincia hasta el 5 de octubre. La propuesta combina funciones para público general, actividades destinadas a instituciones educativas, talleres y jornadas de teatro para toda la familia.

“Lo que busca el Encuentro es democratizar las artes escénicas en los diversos públicos de nuestra provincia. Con ese sentido, nosotros realizamos actividades no solamente en la Capital, sino también en el interior. No solo en las salas teatrales, sino también en hospitales, centros vecinales y centros de jubilados”, explicó Rafaela Torres, organizadora, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

La programación incluye elencos provenientes de Buenos Aires, Chile y Perú. En la Casa de la Cultura están previstas 11 funciones, con presentaciones en diferentes horarios y propuestas dirigidas tanto a estudiantes como al público general.

Las funciones de las 10 y las 16 estarán destinadas a instituciones educativas, mientras que las presentaciones de las 20.30 serán abiertas al público general. Para estas últimas, las entradas pueden adquirirse en la boletería de la Casa de la Cultura o a través de la web.

El valor será de $6.000 para estudiantes y jubilados y de $10.000 para el público general. Las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente junto con un acompañante.

Parte de la programación también llegará gratuitamente a distintos barrios, entre ellos Portezuelo, El Huaico, Alto La Viña y Solidaridad. Las presentaciones se realizarán en anfiteatros y otros espacios preparados para recibir los espectáculos.

“Vamos a llevar adelante toda una escenografía de calle con luces, con sonido, con escenario”, anticipó Torres sobre las jornadas barriales para toda la familia.

El encuentro también tendrá presencia en el interior provincial, con actividades en distintos municipios del norte salteño, como parte de una programación que busca llevar las propuestas de mimo y clown más allá de los espacios teatrales tradicionales.

Talleres gratuitos y formación para artistas del NOA

Además de las funciones, el trabajo del sector incluye talleres gratuitos de mimo y clown abiertos a la comunidad. Rafaela Torres explicó que esta instancia forma parte del carácter sociocultural del proyecto y permite que los artistas invitados compartan sus conocimientos de más allá de las presentaciones sobre el escenario.

“Ofrecen un taller gratuito a la comunidad”, señaló y detalló que cada edición cuenta con entre cinco y seis talleres que se distribuyen en distintos espacios.

La programación también contempla el Laboratorio de Formación Profesional del Actor y la Actriz, una instancia a cargo de referentes internacionales del clown y el mimo que convoca no solo a artistas salteños, sino también a participantes de otras provincias del NOA.

“Son artistas que permiten el contacto directo con el público. Se rompe esa cuarta pared, el público puede pasar al escenario, el artista puede pasar al lugar donde está el público”, explicó y agregó: “trabajamos mucho la cuestión de la identificación, que ese espectador que ve la obra no solamente se lleve un mensaje, no solo se ría, sino que en algún momento se sienta identificado con lo que está pasando”.