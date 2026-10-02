Rio Tinto apuesta fuerte por Salta: proyecta US$2.700 millones para el desarrollo de Rincón

Rio Tinto proyecta una inversión de US$2.700 millones en el proyecto Rincón, en Salta, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. El desarrollo contempla dos líneas de producción de 25.000 toneladas cada una y prevé el inicio de la primera en 2028.

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo este viernes en París una reunión con directivos de Rio Tinto Lithium, en el marco de la Argentina Week. El proyecto cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y será la primera operación comercial de litio a gran escala de la compañía en la provincia.

La construcción genera actualmente 255 empleos directos y 2.400 indirectos. Para el período comprendido entre abril y julio de 2027 se estima un pico superior a los 4.000 puestos indirectos, mientras que la etapa de operación comercial demandaría unos 600 empleos directos.

Sáenz sostuvo que el desafío será convertir la inversión minera en empleo y desarrollo local. “Queremos que cada inversión se traduzca en empleo, crecimiento de proveedores locales, infraestructura y nuevas oportunidades para los salteños”, afirmó. También remarcó que la licencia social, el cuidado ambiental y la participación de proveedores provinciales forman parte de las condiciones que Salta plantea para el desarrollo de la actividad.