Habilitan 1.000 cupos para capacitar a choferes profesionales

La Municipalidad de Salta abrirá este martes 17 de noviembre la inscripción para una nueva capacitación destinada a futuros choferes profesionales. Habrá 1.000 cupos disponibles y los interesados deberán presentarse personalmente en el Centro Cultural Dino Saluzzi, ubicado en Independencia 974, con la documentación requerida.

“Entendiendo que hay una demanda importante de vecinos que necesitan tener esa licencia de conducir de vehículos de gran porte, y que es muy costoso ese tipo de capacitación, cerca de $500.000, además de que muy pocos, poseen un camión o un colectivo para poder aprender a manejar, se ha tomado la decisión”, señaló el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.

Para anotarse, los postulantes deberán tener más de 21 años, estar domiciliados en la ciudad de Salta y contar con una licencia de conducir categoría B1 con al menos un año de antigüedad. También será obligatorio presentar el certificado de no ser deudor alimentario y acreditar la realización de los cursos de Estrellas Amarillas exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Assennato indicó que tanto el acceso a esos cursos como el enlace para obtener el certificado están disponibles en la página web de la Municipalidad, dentro del apartado de la Escuela Municipal de Manejo.

“Con estos requisitos se presentan mañana, desde las 8 de la mañana, en avenida Independencia y Santa Fe, en el Dino Saluzzi, donde se va a hacer la inscripción presencial. Por orden de llegada va a ser la recepción de esa documentación, y a partir de ahí van a comenzar ya la determinación de los días y horas del cursado”, detalló.

La propuesta está orientada a vecinos que buscan acceder a trabajos vinculados al transporte de cargas y pasajeros. La formación contempla las categorías C1, C2 y C3, correspondientes a vehículos de carga; E1, para unidades articuladas o con remolques; y D2 y D3, destinadas al transporte de pasajeros.

Para consultas previas, la Escuela Municipal de Manejo habilitó el WhatsApp 3875053098.