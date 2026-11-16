Se presenta hoy, pero el libro de Sáenz ya tuvo sus primeras ventas en Salta

La librería Rayuela ya vendió algunos ejemplares de Federalismo y Progreso, el libro del gobernador Gustavo Sáenz que se presenta este lunes 16 de noviembre. En Compartiendo su Mañana, por Aries, la dueña de la librería, Ana Benedetti, contó que la primera partida llegó a fines de octubre.

“Recibimos muy poquitos ejemplares”, recordó Benedetti. La librera dijo que espera que la difusión de la presentación se traduzca en más pedidos en los próximos días.

Quiénes podrían interesarse por el libro

Benedetti señaló que hay lectores que siguen las publicaciones políticas y que otros podrían acercarse por curiosidad, para conocer qué plantea el gobernador. También destacó que el libro está organizado como una serie de conversaciones con la historiadora salteña María Irene Romero, con un tema distinto en cada capítulo.

A su juicio, ese formato facilita la lectura y los temas que aborda, como el federalismo y el futuro de la Argentina, podrían interesar también a lectores de otras provincias.

Cuándo y dónde se presenta

Sáenz presentará Federalismo y Progreso este lunes a las 18.30 en el Centro de Convenciones de Salta, en Limache. La obra fue publicada por Editorial Planeta.