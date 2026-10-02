Santilli afirmó que Argentina “le abre los brazos” a quienes quieran invertir



El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que la Argentina “le abre los brazos” a quienes quieran invertir en el país y defendió el nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión presentado durante la Argentina Week en París.

Santilli sostuvo que la iniciativa busca dar mayor certidumbre a los inversores extranjeros y facilitar la llegada de capitales destinados a proyectos productivos. El programa permitirá solicitar la ciudadanía argentina a quienes realicen inversiones consideradas relevantes y superen los controles previstos por el Estado.

“Argentina le abre los brazos a todos aquellos que quieran venir a invertir”, afirmó el funcionario, al remarcar que el Gobierno busca transformar esas inversiones en mayor producción, exportaciones y generación de puestos de trabajo.

La presentación se produjo en el marco de una agenda internacional centrada en atraer capitales hacia sectores estratégicos como energía, minería, tecnología e infraestructura. Durante la Argentina Week, Javier Milei y su equipo económico mantuvieron encuentros con empresarios y fondos de inversión para mostrar las oportunidades que ofrece el país.

El Programa de Ciudadanía por Inversión comenzará a recibir solicitudes hacia fines de 2026 y contemplará mecanismos específicos de inversión, además de controles sobre el origen de los fondos y los antecedentes de quienes pretendan acceder al beneficio.

Santilli también destacó el volumen de inversiones que, según aseguró, ya ingresaron al país y sostuvo que el Gobierno espera nuevos anuncios a partir de las reuniones realizadas en Francia. En declaraciones previas desde París, había señalado que se concretaron inversiones por unos US$16.000 millones.

La estrategia forma parte del mensaje que el Gobierno nacional buscó instalar durante su paso por Francia: mostrar una Argentina abierta al capital extranjero, con reglas orientadas a promover inversiones y con las provincias participando de la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de negocios.