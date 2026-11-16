La Municipalidad de Salta abrió una nueva convocatoria para que personas mayores de 18 años puedan iniciar o terminar sus estudios secundarios. La inscripción se realizará hasta el jueves 19 de noviembre en la Escuela de Emprendedores (Av. Independencia 910), de 9 a 13 horas.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el secretario de Gobierno municipal, Nicolás Martorell, explicó que el programa es gratuito y de modalidad 100% virtual.

“Terminar el secundario no te garantiza tener trabajo, pero no tener el secundario sí te garantiza no tener trabajo. Por eso lanzamos este programa pensando en la gente que tiene más de 18 años y sin límite de edad. No importa en qué momento haya dejado el secundario”, señaló.

La duración del cursado depende de los estudios que cada persona tenga pendientes. Quienes deban completar los cinco años pueden hacerlo en dos años y medio, mientras que aquellos que hayan dejado algunas materias sin aprobar podrían finalizar en un plazo de seis a ocho meses.

Para inscribirse, los interesados deben ser mayores de 18 años, residir en la ciudad de Salta y presentar el DNI junto con la documentación que acredite sus estudios anteriores. Quienes hayan completado únicamente la primaria, necesitan el certificado correspondiente; quienes cursaron parte del secundario deben solicitar el pase o la constancia de estudios en la última institución a la que asistieron.

“Se puede cursar 100 por ciento desde el celular. Es un programa que se adapta a los celulares. Y la gente que no tenga celular ni computadora y necesite asistencia técnica puede hacerlo en la Escuela de Emprendedores, con las computadoras que tenemos y con las tutoras”, resaltó Martorell.

Según informó el funcionario, el programa se implementa en la ciudad desde hace dos años y medio y ya cuenta con más de 500 egresados. Para febrero está prevista la finalización de estudios de otras 200 personas.