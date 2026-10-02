Con más de 390 inscriptos, el Desafío MTB se corre este domingo para equipar el Materno Infantil

La sexta edición del Desafío MTB a beneficio del Hospital Público Materno Infantil ya superó los 390 inscriptos y reunirá este domingo 4 de octubre a ciclistas de Salta, Jujuy, Tucumán y distintos puntos de la provincia. La largada será desde el Parque Bicentenario y la jornada combinará deporte, prevención y actividades para toda la familia. Texto pegado

En diálogo con N&N por Aries, José Luis Ángel, de la Fundación del Hospital Público Materno Infantil, destacó que la convocatoria ya superó los 353 participantes registrados en 2025 y señaló que el crecimiento ronda el 20% interanual. Habrá recorridos de 40, 32 y 15 kilómetros, además de una modalidad de biatlón y categorías infantiles.

El objetivo solidario vuelve a ser central. Ángel explicó que la Fundación busca completar fondos para incorporar nuevo equipamiento médico y, posteriormente, equipar un nuevo espacio destinado a mujeres que reciben tratamiento oncológico, con sillones, heladeras, escritorios y otros elementos necesarios. La comunicación oficial del hospital también señala que lo recaudado será destinado a fortalecer el equipamiento y avanzar con ese nuevo espacio de oncología.

La actividad no terminará con la competencia. Desde las 9 habrá una feria con cerca de 60 emprendedores, patio gastronómico, puestos de donación de sangre y de CucaI Salta, controles y espacios vinculados a la prevención del cáncer de mama, además de zumba y espectáculos musicales. La propuesta se extenderá durante buena parte del domingo en el Parque Bicentenario.