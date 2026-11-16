La vasectomía es una alternativa anticonceptiva segura, pero requiere una decisión informada, así lo explicó Nicolás Figueroa, responsable del servicio de Urología del hospital Materno Infantil de Salta, en diálogo con Aries.

“Hay que tener mucha información, sacarse todas las dudas, porque, si bien no podemos decir que es irreversible, por lo menos en nuestro medio no tenemos el equipo multidisciplinario que se necesita para eventualmente revertir el procedimiento”, explicó.

En ese sentido, el especialista consideró que es una opción especialmente adecuada para quienes ya tienen definido su proyecto familiar y no desean tener más hijos. Sin embargo, advirtió que las personas que todavía tienen dudas deberían evaluar otras alternativas.

Además, señaló que la legislación permite acceder a la práctica desde los 16 años y destacó la importancia del asesoramiento médico, particularmente cuando se trata de pacientes jóvenes.

“Ahí es fundamental el asesoramiento urológico referente a lo que vamos a hacer, porque ahí está la integridad de la asistencia, que no es solo el método quirúrgico, sino nuestra interpretación médica para explicarle al paciente”, expresó.

El especialista también se refirió a la distribución de las responsabilidades anticonceptivas. Según indicó, las estadísticas mundiales que maneja muestran una marcada diferencia entre la cantidad de vasectomías y ligaduras de trompas.

“Por cada vasectomía se hacen 20 ligaduras de trompa. Esto sería interesantísimo lograr, de alguna forma, que los números se equiparen. Históricamente siempre se trabajó sobre ese ciclo sexual de la mujer y ahí es donde siempre nos quedamos. Culturalmente es donde se vuelca, inclusive para toda la sociedad, la responsabilidad en la mujer, no debiendo ser así”, remarcó.

Finalmente, remarcó que los hombres también deben involucrarse en estas decisiones, aun cuando sus alternativas anticonceptivas sean más limitadas.

“Esto es un 50 por ciento y, a pesar de que el hombre tiene pocas alternativas, porque fuera del preservativo y el método quirúrgico no hay más historia para el varón, de alguna forma hay que lograr comprometer y saber dónde poder realizarse este método anticonceptivo y tenerlo como otra alternativa más”, concluyó.