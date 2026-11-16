Salta debatirá este martes una ley sobre Alzheimer impulsada por Mónica Juárez

La Cámara de Diputados de Salta podría tratar este martes 17 de noviembre un proyecto de ley que busca fortalecer la detección temprana del Alzheimer, garantizar una atención integral y acompañar a las familias. La iniciativa de la diputada provincial Mónica Juárez cuenta con el respaldo del reconocido neurólogo Facundo Manes.

El Alzheimer es mucho más que una enfermedad que afecta la memoria. Es una realidad que transforma la vida de miles de familias, modifica sus rutinas y coloca sobre los hombros de quienes cuidan una enorme responsabilidad, muchas veces silenciosa.

En ese contexto, la Cámara de Diputados de Salta se prepara para debatir una iniciativa legislativa que propone avanzar hacia una respuesta más integral frente a esta enfermedad.

El proyecto, impulsado por la diputada provincial Mónica Juárez, busca colocar en la agenda pública la importancia del diagnóstico temprano, la atención de las personas que conviven con Alzheimer y el acompañamiento a sus familias y cuidadores.

La propuesta cuenta con el respaldo del reconocido neurólogo Facundo Manes, referente en el estudio del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas.

Una enfermedad que también afecta a quienes cuidan

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es reconocer que el Alzheimer no afecta únicamente a quien recibe el diagnóstico. Detrás de cada paciente hay familias que reorganizan sus vidas, hijos que se convierten en cuidadores de sus padres y personas que deben enfrentar situaciones para las que muchas veces no están preparadas.

La diputada Juárez sostiene que el Estado debe asumir un papel activo, no solamente desde el sistema sanitario, sino también mediante la información, la prevención y el acompañamiento.

“Cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de personas, de historias de vida y de familias que necesitan respuestas. No podemos evitar todos los efectos de esta enfermedad, pero sí podemos trabajar para que nadie tenga que atravesarla en soledad”, expresó la legisladora.

La iniciativa legislativa llega después de una jornada de concientización realizada en la Usina Cultural de Salta, donde se promovió la importancia de cuidar la salud cerebral y generar conciencia sobre el Alzheimer.

Para Juárez, el desafío consiste en transformar esa sensibilización social en herramientas concretas y sostenidas en el tiempo.

“Envejecer no debería significar perder derechos, y recibir un diagnóstico de Alzheimer no puede convertirse en una condena al aislamiento para el paciente ni al agotamiento para su familia”, señaló.

El eventual tratamiento de este martes representa una oportunidad para avanzar en una discusión que atraviesa a toda la sociedad: cómo se prepara el sistema de salud y qué respuestas ofrece el Estado frente al envejecimiento de la población y las enfermedades neurodegenerativas.

La propuesta busca que Salta avance hacia una mirada más humana e integral del Alzheimer, donde la detección temprana, la atención y el acompañamiento sean prioridades.

“Una sociedad también se mide por la manera en que cuida a quienes empiezan a olvidar. Porque aunque la memoria se vaya perdiendo, la dignidad, el amor y los derechos deben permanecer”, concluyó Juárez.

Este martes, la Legislatura salteña tendrá la oportunidad de comenzar a transformar una preocupación de miles de familias en una política pública.