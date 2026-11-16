Vasectomía en el San Bernardo: suben las consultas de jóvenes y la edad promedio es de 30 años

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El Servicio de Urología del Hospital San Bernardo observa un leve aumento de las consultas por vasectomía, especialmente entre los jóvenes. En Pelo & Barba, por Aries, el urólogo Bruno San Juan estimó que la edad promedio de quienes se realizan la intervención en el hospital ronda los 30 años.

El médico vinculó ese interés con un mayor acceso a información sobre el procedimiento y sobre cómo solicitarlo.

Qué dudas aparecen en el consultorio

San Juan mencionó que una de las inquietudes es si la vasectomía puede afectar el deseo sexual. Explicó que el procedimiento no modifica la testosterona, las erecciones, los orgasmos ni la eyaculación. La intervención se realiza con anestesia local, dura entre 30 y 40 minutos y permite volver a casa el mismo día.

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente. El equipo solicita un espermograma alrededor de los tres meses porque después de la cirugía todavía pueden quedar espermatozoides en el semen. Hasta que el control confirme la eficacia, se debe seguir usando otro método anticonceptivo.

Cómo pedir turno y cuándo será la charla

Los turnos con Urología del San Bernardo se solicitan por la línea 148. El servicio atiende de lunes a viernes. En la primera consulta, el equipo responde dudas y solicita los estudios prequirúrgicos.

El viernes 20 de noviembre, los profesionales brindarán información desde las 8 en el ingreso al hospital. A las 14, darán una charla abierta a la comunidad en el edificio nuevo.