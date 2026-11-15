Vasectomía en Salta: tres hospitales darán asesoramiento gratuito

Los equipos de salud responderán preguntas sobre el procedimiento, la recuperación y cómo acceder a este método anticonceptivo permanente.
Salud15/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Salud Pública anunció jornadas abiertas a la comunidad para el 16, 17 y 20 de noviembre en tres hospitales de la ciudad de Salta. Las actividades se realizan en el marco del Día Mundial de la Vasectomía y estarán a cargo de equipos de salud sexual y de Urología.

Fechas y horarios de las jornadas

  • Hospital Materno Infantil · Lunes 16 y viernes 20, de 9 a 12. Habrá un puesto de orientación en el hall de la entrada principal, con participación del Servicio de Urología.
  • Hospital Papa Francisco · Martes 17, de 12 a 13. Habrá un puesto informativo y una charla abierta al público, con participación de los centros de salud de la zona sur.
  • Hospital San Bernardo · Viernes 20. El puesto informativo abrirá a las 8 en la entrada principal. A las 14, profesionales de Urología explicarán en el auditorio cómo es el procedimiento, qué controles requiere y cómo acceder a la prestación.
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Cómo pedir una consulta en el Materno Infantil

El hospital incluye la vasectomía en su Programa de Planificación Familiar. Quienes quieran recibir asesoramiento pueden solicitar una primera consulta con Urología a través del chat de aonorte.gob.ar. Las personas sin acceso a internet pueden llamar al 0800 555 7755.

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