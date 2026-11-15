Vasectomía en Salta: tres hospitales darán asesoramiento gratuito

Por los altos costos, cada vez más gente posterga la visita al dentista
Ivana ChañiSalud15/11/2026
Un odontólogo de la UBA señaló que algunos pacientes llegan con dolor intenso e infecciones que podrían haberse tratado antes.
El Ministerio de Salud Pública anunció jornadas abiertas a la comunidad para el 16, 17 y 20 de noviembre en tres hospitales de la ciudad de Salta. Las actividades se realizan en el marco del Día Mundial de la Vasectomía y estarán a cargo de equipos de salud sexual y de Urología.
El hospital incluye la vasectomía en su Programa de Planificación Familiar. Quienes quieran recibir asesoramiento pueden solicitar una primera consulta con Urología a través del chat de aonorte.gob.ar. Las personas sin acceso a internet pueden llamar al 0800 555 7755.