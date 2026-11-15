Por los altos costos, cada vez más gente posterga la visita al dentista

Una consulta odontológica particular en la Ciudad de Buenos Aires cuesta en promedio $60.000 sin obra social, de acuerdo con un relevamiento de la agencia Noticias Argentinas. La limpieza dental ronda los $120.000 y el precio de un implante alcanza los $700.000 por pieza.

Cuánto cuesta atenderse sin obra social

El relevamiento registró los siguientes precios de referencia en consultorios de la Ciudad de Buenos Aires:

Restauración por una caries simple: $95.000.

Extracción simple: $137.500.

Tratamiento de conducto: $280.000.

Perno y corona: $750.000.

Qué advierten sobre las consultas que se postergan

Leonardo Geloso, odontólogo de la Universidad de Buenos Aires, contó que en su práctica recibe pacientes con dolor intenso que postergaron la consulta durante mucho tiempo. En algunos casos, llegan con caries avanzadas o infecciones que habrían requerido un tratamiento más sencillo en una etapa temprana.

Geloso también señaló que las filas en el hospital escuela de la Facultad de Odontología de la UBA reflejan, en parte, las dificultades para acceder a la atención. Explicó que una guardia puede aliviar el dolor o tratar una infección y que, en algunos casos, el problema de fondo requiere atención posterior.