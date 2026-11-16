En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemora cada tercer viernes de noviembre, el hospital Materno Infantil de Salta inició este lunes una serie de actividades vinculadas con este método anticonceptivo. La próxima jornada está prevista para el viernes 20, de 9 a 12.

En diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries, el responsable del servicio de Urología del Materno Infantil, Nicolas Figueroa, señaló que la iniciativa busca acercar información a la comunidad, responder consultas y derribar mitos sobre este método anticonceptivo masculino, especialmente en relación con el procedimiento, la recuperación y sus posibles efectos sobre la función sexual.

“La vasectomía es una cirugía mínimamente invasiva, lo que se hace es aprovechar la anatomía del varón en su aparato reproductor, buscamos el conducto que lleva los espermatozoides desde los testículos hacia la próstata, hacemos una pequeña incisión y ligadura con coagulación”, explicó.

En cuanto a la recuperación, indicó que se trata de un procedimiento ambulatorio. El paciente puede regresar a su domicilio después de la intervención y debe asistir a un control médico una semana más tarde para revisar las heridas y detectar posibles complicaciones.

Figueroa también se refirió a una de las dudas más frecuentes sobre los posibles efectos sobre la sexualidad masculina. “Lo que nosotros hacemos no es castración. Lo que hacemos es una interrupción a nivel del conducto que lleva los espermatozoides. Esa es una gran diferencia, porque los hombres siguen con sus órganos sexuales intactos, continúan con sus funciones”, aclaró.

El urólogo precisó que el procedimiento no modifica la producción hormonal, responsable de aspectos como el deseo y la potencia sexual. “Esa función hormonal se lleva a cabo desde el testículo y nosotros bajo ningún punto tocamos ninguna parte de ningún órgano, salvo este conducto”, cerró.