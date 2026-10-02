Argentina presentó en París su programa de ciudadanía por inversión para atraer capitales extranjeros



El Gobierno nacional presentó en París el Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa con la que busca atraer capitales extranjeros ofreciendo una vía de acceso a la ciudadanía argentina para quienes realicen inversiones consideradas relevantes en el territorio nacional.

La exposición formó parte de la agenda de la Argentina Week, que este viernes concentró actividades vinculadas con energía, minería, tecnología, comercio e inversiones. La presentación del programa quedó a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El esquema fue creado a partir del DNU 366/2025, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo de 2025, que incorporó modificaciones al régimen de ciudadanía y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión dentro del Ministerio de Economía. Posteriormente, el Gobierno avanzó con nuevas disposiciones para organizar su funcionamiento.

La normativa establece que los extranjeros podrán solicitar la ciudadanía argentina cuando acrediten una inversión relevante en el país. La evaluación incluye controles sobre antecedentes, seguridad y legalidad del origen de los fondos, mientras que la decisión final sobre el otorgamiento permanece en manos del Estado argentino.

La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión es el organismo encargado de administrar y evaluar las solicitudes. Entre sus funciones se encuentra analizar los proyectos de inversión, realizar los controles correspondientes y elevar recomendaciones para que el Poder Ejecutivo resuelva cada caso.

El objetivo declarado por el Gobierno es utilizar el régimen como una herramienta para captar inversión extranjera directa y canalizar capitales hacia sectores considerados estratégicos. La iniciativa se inscribe en la estrategia oficial de promocionar a la Argentina ante empresarios e inversores internacionales.

La presentación en París representa así un nuevo paso en la puesta en marcha de un programa que había sido anunciado y reglamentado previamente, pero que ahora comienza a ser promovido directamente ante potenciales inversores del exterior.

Por el momento, los parámetros definitivos sobre qué inversiones serán consideradas suficientes para acceder al régimen dependen de la reglamentación y de las condiciones que determine el Ministerio de Economía para cada convocatoria o proyecto.