Caputo atribuyó el riesgo país al “temor de volver al infierno”

El pulso de la economía nacional volvió a encontrar una defensa férrea en la voz de su principal timonel. Interviniendo de manera remota desde la capital francesa —en el marco de los encuentros institucionales de la "Argentina Week"—, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo su irrupción en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata para trazar un balance sin concesiones sobre el rumbo del modelo, despejar los temores en torno al salto del riesgo país y ratificar que la hoja de ruta oficial no sufrirá desvíos.

Para el funcionario, el principal activo de la gestión ha sido consolidar una macroeconomía ordenada y estable sin recurrir a los traumas históricos del pasado, como el corralito o los bonex, logrando blindar los contratos y la propiedad privada de los ciudadanos.

Al adentrarse en las razones detrás de la reciente suba del indicador financiero, que rozó los 650 puntos, Caputo dividió las aguas entre un brutal shock externo que sacude a los mercados globales y un factor endógeno vinculado al clima electoral: el temor latente a que un triunfo opositor devuelva a la Argentina al "infierno" de las políticas pasadas.

Pese a reconocer esa cuota de incertidumbre política, el ministro se mostró plenamente confiado en la madurez social, descartó de plano las recetas de quienes abogan por una devaluación —a la que calificó como un atajo hacia salarios miserables— y ratificó que la competitividad se construye bajando la carga fiscal, reduciendo regulaciones y abaratando los costos de infraestructura y financiamiento.

En esa línea de alivio fiscal, el titular de Hacienda sacó chapa de la reducción de tres puntos del Producto Bruto Interno en materia impositiva y prometió sumar una baja adicional antes de finalizar el mandato, con la mira puesta en que la economía general converja progresivamente hacia los beneficios del RIGI y los millonarios compromisos de inversión ya asegurados.

Abordando también la problemática del empleo en negro —para lo cual destacó la drástica baja de las cargas patronales del 20 al 2%—, Caputo cerró filas junto a gobernadores y sectores productivos convocando a consolidar un cambio estructural definitivo.

(Con información de Ámbito)