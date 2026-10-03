Caputo: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Luis Caputo rechazó que la economía argentina haya entrado en recesión y sostuvo que la actividad continúa creciendo, aunque con menor intensidad. “Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo”, afirmó el ministro durante la Argentina Week realizada en París.

En declaraciones recogidas por Infobae, explicó que la tendencia-ciclo del nivel de actividad muestra actualmente una expansión del 0,2% mensual. Atribuyó la desaceleración a los shocks internacionales, las altas tasas de interés y también al escenario político interno. “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”, resumió.

Caputo anticipó que los datos de agosto y septiembre mostrarían una mejora y destacó el comportamiento de la recaudación. También afirmó que en octubre comenzará la construcción vinculada a 9.000 kilómetros de concesiones viales y señaló al crédito hipotecario y al financiamiento para consumo como posibles motores de la actividad.

Sobre el poder adquisitivo, aseguró que el salario real mejoró en cuatro de los últimos cinco meses y confió en que la desinflación permita sostener esa recuperación. En paralelo, reconoció que los indicadores sociales continúan en niveles elevados y evitó anticipar nuevos datos de pobreza.