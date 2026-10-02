Factura de Crédito MiPyME: 39 entidades financieras quedan fuera del régimen obligatorio

El Gobierno nacional decidió excluir del régimen obligatorio de Factura de Crédito Electrónica MiPyME a las entidades financieras que no estén categorizadas como grandes empresas, una modificación que redefine qué bancos y financieras quedan alcanzados por el sistema.

El cambio fue dispuesto mediante la Resolución 400/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación. La norma establece que las entidades financieras que no revistan la condición de “empresa grande” según la clasificación anual de ARCA no estarán obligadas a ingresar al régimen.

Según los datos incluidos en la propia resolución, actualmente existen 73 entidades financieras autorizadas a operar en el país. De ellas, 34 están clasificadas como grandes empresas y 39 quedan fuera de esa categoría, por lo que estas últimas resultan alcanzadas por la nueva excepción.

La Factura de Crédito Electrónica MiPyME fue creada para facilitar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas cuando venden bienes o prestan servicios a grandes compañías, permitiéndoles anticipar el cobro de esos créditos. Economía sostuvo que extender esa obligación a entidades financieras que no son grandes empresas desvirtuaba el objetivo original del régimen.