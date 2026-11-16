El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Decreto 1366/2026, vigente desde este lunes 16 de noviembre, redefine qué personas y empresas pueden ser consideradas proveedoras locales de los proyectos adheridos.

Qué requisitos deben cumplir los proveedores

Las personas deberán tener domicilio fiscal en la Argentina. Las empresas deberán estar constituidas y domiciliadas en el país. En ambos casos, deberán prestar servicios o suministrar bienes a uno o más proyectos adheridos al régimen.

Para que los bienes sean considerados de origen nacional, deberán cumplir los criterios del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales. La autoridad de aplicación deberá precisar cómo se aplicarán esos criterios. Ese es el punto que deberán seguir los proveedores de Salta que vendan bienes a proyectos mineros o energéticos incorporados al RIGI.

Qué cambia para las empresas adheridas

Las fusiones o adquisiciones que involucren dos o más proyectos del RIGI requerirán autorización para integrarlos en un único proyecto. En ese caso, se aplicarán los derechos y las obligaciones del proyecto con la fecha de adhesión más antigua.

El decreto también permite que una sucursal dedicada transfiera el proyecto a una sociedad anónima, previa autorización y con la transferencia de los activos, pasivos, derechos y obligaciones correspondientes.