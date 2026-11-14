Partir pastillas o comer: el drama de los jubilados para pagar remedios

Partir pastillas, saltear tomas o elegir qué tratamiento continuar son algunas de las decisiones que relataron jubilados. El relevamiento, publicado por La Arena, incluyó recorridas por farmacias de barrio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y consultas con especialistas.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en noviembre

El haber mínimo de noviembre es de $444.158,46. Con el bono de $70.000, el ingreso llega a $514.158,46. El monto del refuerzo se mantiene igual desde marzo de 2024, de acuerdo con el relevamiento.

El médico geriatra Juan Martín Romano explicó que, cuando el ingreso no alcanza, algunos jubilados deben decidir si compran los remedios o destinan ese dinero a alimentos, luz o alquiler.

Qué riesgos tiene modificar un tratamiento

Romano señaló que el riesgo de reducir una dosis o espaciar las tomas depende del medicamento. Entre los tratamientos que requieren especial cuidado mencionó los cardiovasculares, los indicados para la diabetes y los psiquiátricos y neurológicos.