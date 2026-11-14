Golpe al empleo: se perdieron casi 10 mil empresas empleadoras en ocho meses

Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la cantidad de empresas con al menos un trabajador registrado y cubierto por una ART pasó de 489.749 a 479.928. El saldo surge de las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizadas por Infobae.

La cifra refleja la diferencia entre las empresas que se incorporaron al registro y las que dejaron de figurar. Una firma puede seguir operando aunque en el mes relevado haya quedado sin trabajadores cubiertos.

Comercio, industria y transporte registraron las mayores bajas

Comercio — 4.156 empresas menos, una caída del 2,9%.

Industria manufacturera — 1.841 menos, una baja del 3,9%.

Transporte y almacenamiento — 1.663 menos, una reducción del 4,9%.

También disminuyó la cantidad de empleadores en los servicios inmobiliarios, con 961 menos, y en la construcción, con 329 menos.

Qué sectores sumaron empleadores

De los 20 rubros relevados, 14 terminaron agosto con menos empleadores que en diciembre y seis registraron aumentos. Los servicios de asociaciones y los servicios personales encabezaron las subas, con 683 empresas más. Les siguieron las actividades administrativas, con 199, y la salud y los servicios sociales, con 156.