Obra pública: Nación cambió los títulos para pagar deudas a contratistas

La Secretaría de Coordinación de Infraestructura modificó los títulos públicos con los que se podrán cancelar acreencias derivadas de la ejecución o extinción de contratos de obra pública nacional. La Resolución 5/2026 se publicó este lunes 16 de noviembre.

Con qué títulos se pagarán las acreencias

La nueva canasta se compone de 33% de un bono que vence el 15 de enero de 2027, 33% de una letra que vence el 26 de febrero y 34% de otro bono que vence el 30 de abril del mismo año.

El cupo máximo se mantiene en $221.119.509.519. Los pagos ya realizados con los títulos anteriores se descontarán de ese límite.

Hasta cuándo pueden firmar los contratistas

Los acuerdos deberán firmarse hasta el 30 de noviembre de 2026, inclusive. Vencido ese plazo, las solicitudes sin acuerdo firmado quedarán sin efecto dentro del régimen simplificado.

Los contratistas que ya firmaron y todavía tienen pagos pendientes deberán presentar una nota para aceptar el cambio de títulos. Quienes firmen a partir de la entrada en vigencia de la resolución darán su conformidad en el propio acuerdo.