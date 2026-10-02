Fuerzas federales: fijan nuevos adicionales y suplementos hasta diciembre

El Gobierno nacional dispuso una actualización de suplementos, adicionales y compensaciones para distintas fuerzas federales de seguridad, con nuevos valores previstos para octubre, noviembre y diciembre de 2026.

La medida fue instrumentada mediante la Resolución 1004/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial. La norma alcanza a personal de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Para Gendarmería y Prefectura se actualizará el suplemento denominado “Destino Estratégico de Operaciones”. En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se modificará la bonificación por “Destino de Alta Complejidad” para agentes que presten servicio en determinadas unidades operacionales. Los nuevos importes tendrán vigencia desde el 1 de octubre y volverán a modificarse el 1 de noviembre y el 1 de diciembre.

La resolución también establece nuevos montos para el suplemento por “Zona”, las compensaciones por Servicio de Seguridad Adicional y Recargo de Servicios del Servicio Penitenciario Federal, además del haber mensual correspondiente a cadetes de primer año y aspirantes.