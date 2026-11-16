Vitivinicultura lanzó retiros voluntarios y eliminará cargos vacantes: qué pasará en Cafayate

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó un sistema de retiro voluntario para 2026. La medida alcanza al personal del organismo comprendido en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional y fue publicada este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial.

La Resolución 9/2026 también aprobó el formulario para solicitar la adhesión. El organismo encuadró la decisión en el proceso de reestructuración del Estado nacional y sostuvo que busca reorganizar su dotación y agilizar su funcionamiento.

Qué pasa con los cargos de quienes adhieran

La resolución ordena eliminar los cargos presupuestarios de quienes se acojan al retiro, a partir del cese de la relación laboral. Los cargos con funciones ejecutivas previstos en la estructura vigente quedan exceptuados de esa disposición.

Quienes se desvinculen podrán trabajar en el sector privado o desarrollar proyectos propios. Para un eventual reingreso al Estado nacional deberán transcurrir al menos cinco años desde el fin de la relación laboral.

Qué se sabe sobre la delegación de Cafayate

La medida tiene alcance nacional. El texto de la resolución no detalla cuántos empleados de la delegación Cafayate están en condiciones de adherir ni anuncia cambios en la atención o en los controles a las bodegas.

El alcance local dependerá de cuántos trabajadores se sumen al retiro y de cómo el INV organice las tareas de fiscalización en el Valle Calchaquí si se producen bajas.