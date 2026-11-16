Trenes de carga: Nación fijó las reglas para que distintos operadores usen la red

El Ministerio de Economía aprobó las reglas complementarias para implementar el acceso abierto en el transporte ferroviario de cargas. La Resolución 1984/2026 entró en vigencia este lunes 16 de noviembre, con su publicación en el Boletín Oficial.

Cómo podrán solicitar el uso de las vías

Los operadores habilitados deberán solicitar acceso al administrador de la infraestructura. El trámite incluye la verificación de requisitos, la asignación de horarios de paso y la firma de un convenio de circulación.

Cada administrador deberá publicar la capacidad disponible y la ya comprometida, los horarios asignados, las restricciones operativas y el peaje vigente. Si rechaza una solicitud, deberá explicar el motivo. Entre las causas previstas figuran la falta de capacidad y los incumplimientos técnicos o de seguridad.

La resolución también encarga a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que proponga las pautas del régimen de sanciones para los operadores.