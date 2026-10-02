Policías patrullan en cuatriciclos la plaza 9 de Julio de Salta

Una postal poco habitual comenzó a verse en la plaza 9 de Julio, efectivos policiales patrullando a bordo de cuatriciclos, una modalidad que llamó la atención entre quienes circulan por el centro de la ciudad.

Según explicaron, no se trata de un operativo especial ni de un despliegue diagramado para una situación puntual. Los agentes recorren la plaza y sus inmediaciones como parte de las tareas habituales de prevención y permanecen dentro de la zona céntrica.

La lógica del procedimiento es simple: los policías patrullan y, si detectan alguna situación que requiera intervención, descienden del vehículo o se desplazan hasta el lugar. “Si veo algo, me bajo”, resumieron al explicar el funcionamiento de esta modalidad.

También aclararon que los cuatriciclos no realizan recorridos fuera del área central ni forman parte, por el momento, de un esquema especial de operativos. Su función es facilitar la presencia policial y permitir una respuesta rápida ante cualquier eventualidad que pueda registrarse en la plaza o sectores cercanos.

Desde la fuerza indicaron además que los efectivos cuentan con un permiso especial para conducir este tipo de vehículos por su condición de integrantes de la Policía.

De esta manera, la llamativa presencia de cuatriciclos en la principal plaza de la ciudad responde, simplemente, a una nueva forma de patrullaje preventivo en el microcentro salteño.