Cambio en el 911: Roveda reemplaza a Zandanel en la Dirección Operativa

El hasta ahora titular dejó el cargo por motivos personales. El Gobierno formalizó la nueva conducción del sistema provincial de emergencias.
 
Salta02/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

105191-destacan-la-certificacion-de-calidad-del-sistema-de-emergencias-911

El Gobierno provincial oficializó un cambio en la conducción del Sistema de Emergencias 9-1-1: Gabriel Alberto Roveda fue designado nuevo director operativo en reemplazo de Jonás Alejandro Zandanel.

La modificación se dispuso mediante la Decisión Administrativa N° 349/2026, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial de Salta. El instrumento aceptó la renuncia de Zandanel con vigencia desde el 30 de septiembre y estableció que Roveda ocupe el cargo desde el 1 de octubre. 

84260-mas-del-80-por-ciento-del-poder-judicial-ya-se-capacito-en-ley-micaelaLa jueza María Edith Rodríguez será Fiscal ante la Corte N°2

Zandanel había asumido al frente de la Dirección Operativa del 911 el 15 de diciembre de 2025. De acuerdo con los fundamentos del acto administrativo, presentó su renuncia por motivos personales

La Dirección Operativa depende de la Secretaría de Seguridad, dentro del Ministerio de Seguridad provincial. La decisión administrativa señala que la cobertura inmediata del cargo responde a una necesidad de servicio dentro del sistema de emergencias.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail