Cambio en el 911: Roveda reemplaza a Zandanel en la Dirección Operativa

El Gobierno provincial oficializó un cambio en la conducción del Sistema de Emergencias 9-1-1: Gabriel Alberto Roveda fue designado nuevo director operativo en reemplazo de Jonás Alejandro Zandanel.

La modificación se dispuso mediante la Decisión Administrativa N° 349/2026, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial de Salta. El instrumento aceptó la renuncia de Zandanel con vigencia desde el 30 de septiembre y estableció que Roveda ocupe el cargo desde el 1 de octubre.

Zandanel había asumido al frente de la Dirección Operativa del 911 el 15 de diciembre de 2025. De acuerdo con los fundamentos del acto administrativo, presentó su renuncia por motivos personales.

La Dirección Operativa depende de la Secretaría de Seguridad, dentro del Ministerio de Seguridad provincial. La decisión administrativa señala que la cobertura inmediata del cargo responde a una necesidad de servicio dentro del sistema de emergencias.