Fueron por violencia de género y le secuestraron más de mil dosis de marihuana

Un caso de violencia intrafamiliar, derivó en la detención de un hombre de 26 años por la tenencia de más de 1500 dosis de marihuana.

Efectivos policiales de la Subcomisaría de Villa El Sol, dependiente del Distrito de Prevención 1, acudieron a asistir en un caso alertados por un hecho de violencia familiar. El hecho, ocurría en inmediaciones de las calles Francisco Vélez. Una vez que los policías intervinieron, la mujer que alertó del caso entregó pertenencias del detenido a los efectivos, entre ellos un envoltorio que “contenía sustancia vegetal disecada”, por lo que se dio intervención al área especializada.

El hombre quedó detenido por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 y las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad de Flagrancia. La misma dispuso remitir la sustancia secuestrada a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad que continuará con la causa.