Joaquín Levinton, denunciado por abuso sexual: interviene la Justicia penal

El músico Joaquín Levinton, líder de Turf, fue denunciado penalmente por una mujer que lo acusa de abuso sexual con acceso carnal, amenazas y distintos episodios de violencia física y psicológica.

La presentación quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 y la causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas”.

Según el relato incorporado a la denuncia, la mujer sostuvo que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y aseguró haber atravesado durante ese período diferentes situaciones de violencia. También denunció que habría sido forzada a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

Horas después de que trascendiera la acusación, Levinton rompió el silencio a través de sus redes sociales y rechazó la versión de la denunciante.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años”, afirmó el cantante, quien además negó que hubieran mantenido una relación formal: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

Levinton también recordó que la mujer ya lo había denunciado años atrás. Según su versión, en aquella oportunidad se presentaron pruebas ante la Fiscalía que demostraban que las acusaciones eran falsas.

“Creí que era un capítulo cerrado”, señaló. El músico aseguró además que la denunciante posteriormente le habría pedido disculpas a través de las redes sociales.

El líder de Turf sostuvo que el supuesto hostigamiento continuó por Instagram y afirmó que su abogado conserva capturas de mensajes, fotografías y videos que, según dijo, respaldan su versión.

Levinton manifestó estar “muy angustiado” por la situación y aseguró que cada vez que bloquea a la mujer vuelve a ser contactado desde otros números o cuentas.

La investigación judicial continúa y, por el momento, se trata de una denuncia en trámite. Las afirmaciones realizadas tanto por la denunciante como por Levinton forman parte de las versiones de las partes y deberán ser evaluadas por la Justicia.