Encontraron un arsenal con granadas y un proyectil antiaéreo en Villa Las Rosas

Un allanamiento realizado en un domicilio de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, derivó en el hallazgo de armas de fuego, municiones, granadas, un proyectil antiaéreo y elementos vinculados a tareas de voladura.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Investigaciones y se realizó en el marco de una causa por supuesta retención indebida. Durante la medida judicial, los investigadores recuperaron equipos informáticos, musicales y otros elementos que habían sido denunciados por el damnificado.

En el mismo domicilio, los efectivos encontraron seis pistolas, dos armas largas tipo rifle, once cargadores y alrededor de 500 cartuchos de diferentes calibres. También fueron detectadas armas de aire comprimido y distintas partes de armamento.

Además, se hallaron materiales reglamentarios de uso militar, entre ellos siete granadas de distintas características y un proyectil antiaéreo, junto con detonadores y otros elementos destinados a tareas de voladura.

Ante las características de los elementos encontrados, se dio intervención a la División Explosivos de la Dirección Bomberos y al Departamento Criminalística, cuyos efectivos realizaron las tareas correspondientes de acuerdo con los protocolos establecidos.

Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia. La causa está a cargo del fiscal penal N° 4, Ruiz de los Llanos, en coordinación con la Justicia Federal.