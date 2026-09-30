Se instituirá el 24 de junio como el Día de la Escarapela Andina

El Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que instituye este día como símbolo de hermandad y diversidad cultural.
Salta30/09/2026Iván LuisIván Luis

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En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de ordenanza que instituye el 24 de junio de cada año como el Día de la Escarapela Andina.

Al respecto, la concejal Malvina Gareca informó que la iniciativa surge a partir del contacto con miembros de las comunidades indígenas urbanas salteñas y de su planteo de tener esta escarapela como símbolo de hermandad y diversidad cultural.

El proyecto incluye la planificación de distintas acciones, actividades informativas y conmemorativas para difundir el significado del símbolo.

“Quiero invitar a las instituciones educativas de todos los niveles, espacios culturales y a la Legislatura a que pueda tomar este símbolo y lo difunda. Hay 14 pueblos y se hablan 9 lenguas indígenas en toda la provincia, nuestra ciudad no está exenta”, finalizó.

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