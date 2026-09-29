El tren Salta–Campo Quijano interrumpirá su servicio este miércoles

La suspensión se debe a tareas de mantenimiento del material rodante. El recorrido entre Güemes y la capital salteña funcionará con normalidad.
Salta29/09/2026Mariana FríasMariana Frías

images?q=tbn:ANd9GcQztBoIO_xj_vqOI2gsT475FRS_GQ4cdXmSwN1ef-i85By8QboDMFuhk_U&s=10

Desde este miércoles 30 de septiembre quedará interrumpido temporalmente el servicio de trenes que conecta la ciudad de Salta con Campo Quijano, según informó Trenes Argentinos.

El detalle señala que la duración estimada del trabajo es de tres horas.

La suspensión responde a tareas de mantenimiento que se realizarán sobre el material rodante y afectará específicamente al tramo entre la capital provincial y Campo Quijano. Sin embargo, los trenes que circulan entre Güemes y Salta continuarán operando de acuerdo con su cronograma habitual.

Ante la suspensión, se recomendó a los pasajeros consultar las novedades oficiales antes de programar sus viajes entre Salta y Campo Quijano.

Te puede interesar
neumaton-en-el-ccm-edicion-27-drone-3-1024x576

Llega una nueva edición del Neumatón

Iván Luis
Salta29/09/2026
La capital salteña se prepara para una nueva cruzada ambiental destinada a retirar miles de cubiertas en desuso de las calles, transformando un pasivo peligroso en energía e insumos para la industria.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail