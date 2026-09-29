El tren Salta–Campo Quijano interrumpirá su servicio este miércoles

UPATECO llegó a las 12 sedes: “Pensamos no solo en las tecnologías, sino también en los oficios”
Mariana FríasSalta29/09/2026
El rector de UPATECO, Carlos Morello, señaló que la oferta educativa busca atender necesidades laborales locales.
Desde este miércoles 30 de septiembre quedará interrumpido temporalmente el servicio de trenes que conecta la ciudad de Salta con Campo Quijano, según informó Trenes Argentinos.
El detalle señala que la duración estimada del trabajo es de tres horas.
La suspensión responde a tareas de mantenimiento que se realizarán sobre el material rodante y afectará específicamente al tramo entre la capital provincial y Campo Quijano. Sin embargo, los trenes que circulan entre Güemes y Salta continuarán operando de acuerdo con su cronograma habitual.
Ante la suspensión, se recomendó a los pasajeros consultar las novedades oficiales antes de programar sus viajes entre Salta y Campo Quijano.