El tren Salta–Campo Quijano interrumpirá su servicio este miércoles

Desde este miércoles 30 de septiembre quedará interrumpido temporalmente el servicio de trenes que conecta la ciudad de Salta con Campo Quijano, según informó Trenes Argentinos.

El detalle señala que la duración estimada del trabajo es de tres horas.

La suspensión responde a tareas de mantenimiento que se realizarán sobre el material rodante y afectará específicamente al tramo entre la capital provincial y Campo Quijano. Sin embargo, los trenes que circulan entre Güemes y Salta continuarán operando de acuerdo con su cronograma habitual.

Ante la suspensión, se recomendó a los pasajeros consultar las novedades oficiales antes de programar sus viajes entre Salta y Campo Quijano.