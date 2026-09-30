Avanzan dos obras viales para mejorar la conexión entre las zonas sur y oeste de Salta

Dos intervenciones viales avanzan en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación y la conexión entre las zonas sur y oeste. Por un lado, las obras en el nodo Banchik–Avenida del Carnaval alcanzaron un 60% de ejecución; por otro, comenzaron los trabajos de pavimentación y recuperación sobre avenida Juan XXIII.

En el nodo Banchik–Avenida del Carnaval ya finalizaron las alcantarillas destinadas al drenaje pluvial y fueron colocados los caños que servirán para la futura red de semaforización. Además, el tramo en sentido Este–Oeste está terminado y habilitado para la circulación.

La calzada en sentido Oeste–Este, en tanto, se encuentra en una etapa avanzada. Una vez habilitada, los trabajos continuarán sobre la calzada central con tareas de hormigonado, compactación de suelo y demolición.

La intervención apunta a generar un trayecto directo entre las zonas sur y oeste y descentralizar parte del flujo vehicular. Según lo previsto, esto permitirá reducir los tiempos de viaje y aliviar puntos de congestión.

“Estas obras conectan y transforman la ciudad”, señaló el jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, durante una recorrida por el sector, al referirse al impacto que tendrá la nueva conexión sobre los desplazamientos cotidianos.

En paralelo, comenzaron las primeras tareas sobre avenida Juan XXIII. La obra comprende el tramo desde Vuelta de Obligado hasta Usandivaras, donde se ejecutarán alrededor de 982 metros de calzada de hormigón, además de veredas, bicisenda e infraestructura para iluminación.

La intervención continuará desde Usandivaras hasta Entre Ríos, sobre una extensión aproximada de 1.745 metros. En este sector está prevista la recuperación de calzadas y la construcción de veredas y bicisendas, además de la colocación de barandas metálicas de protección urbana y vial en determinados sectores del canal pluvial.

También se realizará la infraestructura civil necesaria para una futura instalación de iluminación LED, junto con demarcación horizontal y señalización vertical. La obra tendrá un plazo de ejecución de 120 días.

Uno de los cambios principales se dará en el tramo que hasta ahora permaneció de tierra y que presentaba complicaciones durante la época estival. Los trabajos alcanzan un sector utilizado para la conexión entre barrios como Villa Asunción, San Pablo, El Rosedal, Villa Los Sauces, Nuestra Señora del Carmen y San Cayetano.

Mientras duren las obras sobre avenida Juan XXIII, se pidió a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización colocada en la zona y utilizar vías alternativas cuando resulte necesario.