UPATECO llegó a las 12 sedes: “Pensamos no solo en las tecnologías, sino también en los oficios”

La Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO) alcanzó las 12 sedes en Salta con la reciente apertura de un espacio en Campamento Vespucio. De ese total, una funciona en Capital y las otras 11 se encuentran distribuidas en el interior, con propuestas que abarcan desde nuevas tecnologías hasta la recuperación de oficios tradicionales.

Por Aries, el rector de la institución, Carlos Morello, destacó el crecimiento alcanzado durante los últimos cuatro años y señaló que la posibilidad de estudiar cerca del lugar de residencia abrió oportunidades de capacitación en distintos puntos de la provincia.

“Ha sido fuerte el progreso, ha sido rápido. Desde Salvador Mazza hasta Cafayate, estamos en Anta, en La Puna, y la respuesta en cada rincón de Salta es la misma, muchos chicos y grandes estudian, aprovechan las oportunidades”, sostuvo.

A su vez, Morello destacó que más allá de la capacitación en nuevas tecnologías, hay demanda en formación de oficios.

“Inauguramos nuestra sede en Campamento Vespucio y ya tenemos 140 estudiantes. Es muy importante y es algo constante en todos los pueblitos que, por ejemplo, hay un solo plomero, se han ido perdiendo los oficios porque se transmitían muchas veces de papá a hijo. Entonces, estamos recuperando porque son necesarios, hay trabajo”, señaló.

Finalmente, el rector explicó que la oferta de cursos, tecnicaturas y diplomaturas se va definiendo a partir de vínculos con diferentes organismos y de las necesidades de formación que se detectan.