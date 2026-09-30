Provincia e intendencias despliegan una agenda federal para potenciar herramientas crediticias

Jefes comunales se reunieron con funcionarios provinciales para articular nuevas líneas de financiamiento destinados a pymes y pequeños productores.
Salta30/09/2026Iván LuisIván Luis

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En un nuevo encuentro orientado a consolidar el vínculo institucional y territorial, el Gobierno provincial y los jefes comunales nucleados en su foro mantuvieron una cumbre de trabajo encabezada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el presidente del organismo municipal, Marcelo Moisés. 

Durante la jornada, de la que también participaron el secretario del Interior, Javier Diez Villa, y referentes del Ministerio de Producción y Minería, se detalló el abanico de herramientas crediticias disponibles a través del Fondo Provincial de Inversiones, que incluyen líneas específicas para el desarrollo mipyme, microcréditos, financiamiento agropecuario y capital de trabajo comercial y vitivinícola.

La estrategia busca que los gobiernos locales funcionen como nexos directos para que la asistencia financiera llegue de manera efectiva a quienes sostienen la producción y el empleo en cada rincón de la provincia.

Asimismo, la agenda incluyó la presentación técnica del programa geomunicipios a cargo de la Secretaría de Modernización, una herramienta clave para optimizar la planificación urbana y la gestión local mediante sistemas de información geográfica, reafirmando un modelo de gestión basado en la cercanía y el fortalecimiento de las economías regionales.

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