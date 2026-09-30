Sumaron ocho profesionales para reforzar la atención del hospital de Rosario de la Frontera

El hospital Melchora Figueroa de Cornejo, en Rosario de la Frontera, incorporó ocho profesionales para ampliar la atención en diferentes especialidades y reforzar los servicios destinados a pacientes de la zona sur de la provincia.

Dos de los médicos se incorporaron a la planta del establecimiento: Luis Fleming, especialista en Pediatría, y Emanuel Tolaba, especialista en Traumatología.

A ellos se suman otros seis profesionales que finalizaron su formación como especialistas mediante el sistema de residencias en hospitales de la provincia y que, desde el 1 de septiembre, desarrollan tareas asistenciales en Rosario de la Frontera por el período de un año.

El grupo está integrado por Romina Mariela Gonza, especialista en Psiquiatría; Fernanda López Maldonado, en Pediatría; María Martín, en Neurología Infantil; Florencia Sánchez Figueroa, en Anestesiología; Irina Anahí del Valle Sisterna, en Tocoginecología; y Juan Manuel Vargas Gasco, en Traumatología.

Con estas incorporaciones, el hospital amplía la disponibilidad de especialidades y refuerza diferentes áreas de atención para responder a las necesidades sanitarias de la zona sur provincial.

En paralelo, durante los próximos meses el establecimiento continuará recibiendo estudiantes que se encuentran en la etapa final de sus carreras para realizar prácticas y rotaciones.

“Durante los próximos meses y hasta finalizar el año, el hospital continuará recibiendo estudiantes que transitan el último tramo de las carreras de Medicina y Nutrición, quienes realizarán rotaciones y prácticas formativas, integrándose a los equipos asistenciales bajo supervisión profesional”, explicó el gerente general del hospital, Miguel Astudillo.

e esta manera, las incorporaciones se complementarán con la participación de estudiantes avanzados de Medicina y Nutrición dentro de los equipos asistenciales, siempre bajo supervisión profesional.