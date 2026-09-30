El Neumatón ya superó las 2.200 toneladas de neumáticos recuperados

Una nueva edición del programa municipal logró retirar de circulación miles de cubiertas destinadas al abandono, transformándolas en un insumo clave para la producción industrial.
Salta30/09/2026Iván LuisIván Luis

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La playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal se convirtió este miércoles en el epicentro de una nueva y exitosa jornada del Neumatón, el programa impulsado por la comuna que ya logró alcanzar la marca histórica de 2.200 toneladas de neumáticos fuera de uso recuperados en la ciudad. 

Durante el operativo, vigésimo novena edición de la iniciativa, el director general de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, destacó el fuerte compromiso ambiental de la comunidad al advertir que este volumen descomunal de cubiertas fue evitado de las calles, canales pluviales o basurales clandestinos, donde suelen transformarse en peligrosos focos infecciosos y criaderos de vectores.

Lejos de quedar a la deriva, todo el material recolectado es sometido a un proceso de valorización ambiental mediante el cual los neumáticos son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica en hornos industriales, cerrando así un circuito virtuoso de economía circular.

Mientras el municipio continúa aceitando la logística de recepción —limitada por cuestiones operativas a cubiertas de vehículos estándar y excluyendo maquinaria vial pesada—, el éxito sostenido de la convocatoria consolida una herramienta clave para sanear el espacio público y concientizar sobre la disposición final de residuos especiales en la región.

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