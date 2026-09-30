La NASA explora rocas milenarias en Escocia para descifrar el rastro de vida en Marte

Bajo el clima impredecible y el ritmo implacable de las mareas en las costas de Clachtoll, un equipo de especialistas del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA ha llevado a cabo una expedición tan inusual como crucial para el futuro de la exploración interplanetaria.

Su objetivo central no se encuentra en el espacio exterior, sino en los acantilados de la formación Stoer, un paraje geológico donde convergen rocas que guardan huellas microscópicas de vida de hace 1.200 millones de años y condiciones ambientales sumamente similares a los antiguos lagos y ríos que modelaron la superficie marciana.

Esta analogía terrestre ofrece a los científicos un banco de pruebas insustituible para descifrar los desconcertantes datos que el Rover Perseverance ha venido enviando desde el cráter Jezero, especialmente tras el hallazgo de puntos de reducción química que podrían constituir la firma de microorganismos ancestrales.

Armados con instrumentos portátiles y enfrentando las dificultades logísticas del terreno, los investigadores recolectaron muestras clave que ahora comenzarán a ser examinadas en laboratorios de alta complejidad en Estados Unidos y Europa.

La misión, realizada en colaboración con prestigiosas universidades internacionales, no solo busca cerrar vacíos en el registro geológico de nuestro propio planeta, sino afinar las estrategias de detección de biofirmas y preparar a la comunidad científica para el día en que los anhelados fragmentos del Planeta Rojo puedan ser analizados directamente en la Tierra.

(Con información de Infobae)