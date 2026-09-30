La inversión sigue en baja y la construcción vuelve a retroceder

La inversión real alcanzó los US$7.515 millones en agosto y registró una caída interanual del 5,4%, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló un retroceso del 7,9%.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, sobre la base de un informe del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres & Asociados, el nivel de inversión del mes representó el 18,6% del PBI.

La inversión en maquinaria y equipos cayó 4,1% interanual, mientras que la construcción retrocedió 7,1%, la mayor baja de los últimos cuatro meses. En el acumulado enero-agosto, ambos sectores registran descensos del 11,4% y 3,6%, respectivamente.

La consultora advirtió que “la inversión continúa mostrando un desempeño débil” y señaló que la construcción todavía no logra consolidar una recuperación. Hacia adelante, prevé una moderación gradual de la caída, aunque consideró incierto el ritmo de ejecución de los proyectos asociados al RIGI.