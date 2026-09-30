La inversión sigue en baja y la construcción vuelve a retroceder

El retroceso volvió a golpear a la construcción y a la compra de maquinaria. La inversión representó el 18,6% del PBI.
 
Economía30/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

milei-promete-reactivar-obra-publica-con-superavit-cuanto-cae-la-inversion-real-PE6FG65QE5DKFO6UHSIL

La inversión real alcanzó los US$7.515 millones en agosto y registró una caída interanual del 5,4%, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló un retroceso del 7,9%.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, sobre la base de un informe del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres & Asociados, el nivel de inversión del mes representó el 18,6% del PBI

La inversión en maquinaria y equipos cayó 4,1% interanual, mientras que la construcción retrocedió 7,1%, la mayor baja de los últimos cuatro meses. En el acumulado enero-agosto, ambos sectores registran descensos del 11,4% y 3,6%, respectivamente. 

imageTerror en un vuelo a Tel Aviv: Israel investiga un posible atentado tras una caída de 14 mil pies

La consultora advirtió que “la inversión continúa mostrando un desempeño débil” y señaló que la construcción todavía no logra consolidar una recuperación. Hacia adelante, prevé una moderación gradual de la caída, aunque consideró incierto el ritmo de ejecución de los proyectos asociados al RIGI.

Te puede interesar
luis-caputo-2283873

El Tesoro renovó toda la deuda, pero tuvo que pagar tasas más altas

Victoria López Núñez
Economía29/09/2026
Economía adjudicó $8,62 billones y alcanzó un rollover del 100,08% sobre los vencimientos. Para conseguirlo, concentró la oferta en instrumentos de corto plazo y convalidó rendimientos más elevados, mientras evitó emitir nueva deuda en dólares por el alto costo financiero. Universo Tu Radio
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail