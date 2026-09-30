Terror en un vuelo a Tel Aviv: Israel investiga un posible atentado tras una caída de 14 mil pies

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles a bordo de un avión de FlyDubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv y debió realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un violento incidente entre los pilotos.

El vuelo FZ1073 sufrió un abrupto descenso cuando se encontraba en ruta hacia Israel. De acuerdo con datos de Flightradar24 citados por Reuters, el Boeing 737 cayó cerca de 14.000 pies en menos de 30 segundos antes de emitir señales de emergencia.

Las primeras informaciones indican que el copiloto habría atacado con un arma blanca al comandante. Tres funcionarios israelíes señalaron a Reuters que la evaluación preliminar de Israel es que el episodio pudo haber sido un intento de atentado terrorista.

La tripulación de cabina habría logrado ingresar al cockpit y recuperar el control de la aeronave antes de que el avión fuera desviado hacia la ciudad saudita de Tabuk, donde consiguió aterrizar sin que se registraran víctimas entre los pasajeros.

La aeronave había emitido primero el código internacional 7700, que indica una emergencia general, y posteriormente una señal asociada a una posible interferencia ilícita a bordo.

Según medios de la región, en el avión viajaban 174 pasajeros, incluidos 27 menores.

Associated Press informó que tanto el capitán como el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital después del aterrizaje. Videos difundidos desde el interior de la aeronave muestran a hombres heridos cerca de la cabina y a pasajeros en estado de conmoción.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó posteriormente que uno de los pilotos había apuñalado al otro y que aparentemente intentó hacer caer el avión. Las autoridades sauditas detuvieron al presunto agresor, mientras continúa la investigación para determinar el móvil del episodio.

El incidente provocó además una reacción inmediata de las autoridades israelíes. Ante el temor inicial de un secuestro, Israel desplegó aviones de combate y convocó consultas de seguridad de emergencia.

FlyDubai confirmó que el vuelo sufrió un “incidente”, fue desviado a Arabia Saudita y aterrizó de forma segura. La compañía señaló que todos los pasajeros se encuentran localizados y a salvo y que trabaja con las autoridades que investigan lo sucedido.

El episodio continúa bajo investigación y las autoridades israelíes buscan determinar si el ataque dentro de la cabina tuvo como objetivo deliberado estrellar el avión y atacar a los pasajeros que se dirigían hacia Tel Aviv.