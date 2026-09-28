Trabajos de EDESA en La Merced: qué zonas estarán afectadas este lunes

La intervención está prevista desde las 10 en Finca Las Pircas y zonas aledañas, con una duración estimada de dos horas.
 
Municipios28/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

EDESA programó para este lunes 28 de septiembre trabajos en la zona rural de La Merced, como parte de una obra de ampliación de la red eléctrica.

Las tareas comenzarán a las 10 y tendrán una duración estimada de dos horas, por lo que está previsto que finalicen alrededor de las 12.

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La intervención alcanzará a Finca Las Pircas y zonas aledañas, dentro del sector identificado por la empresa como Salta Valle Sur 1.

De acuerdo con la información publicada por EDESA, el motivo de los trabajos es la ampliación de la red de media y baja tensión.

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