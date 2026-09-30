Déficit habitacional en Salta: unas 50 mil familias esperan acceder a una vivienda

El déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos de Salta. La presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, Laura Caballero, estimó que alrededor de 50 mil familias todavía necesitan acceder a una solución habitacional en la provincia.

En Pelo y Barba por Aries, la funcionaria explicó que actualmente el organismo registra alrededor de 23 mil fichas activas, es decir, familias que completaron los requisitos necesarios para permanecer dentro del sistema.

A ese universo se suman entre 20 mil y 25 mil solicitudes de personas que iniciaron el trámite, pero que todavía no concluyeron con la presentación de la documentación necesaria para verificar su situación.

“Siempre manejamos un número más o menos de 50 mil familias que todavía necesitan esta posibilidad de acceder a la vivienda”, explicó Caballero. Según señaló, el volumen de demanda se mantiene relativamente estable respecto de los últimos relevamientos, aunque la composición de los hogares fue modificándose.

Caballero indicó que actualmente los grupos familiares tienden a ser menos numerosos que años atrás, una transformación que vinculó, entre otros factores, con los cambios en la natalidad.

El tiempo de espera constituye otro de los puntos críticos. La presidenta del IPV confirmó que existen familias inscriptas desde hace más de 20 años.

Por esa razón, los sorteos contemplan mecanismos que otorgan mayores posibilidades a quienes acumulan más antigüedad dentro del sistema.

“Siempre priorizamos y tienen un cupo, con un beneficio al momento del sorteo, toda la gente con mayor antigüedad”, explicó.

También existen condiciones especiales para personas con discapacidad. Caballero detalló que en cada sorteo se analizan las características de la demanda y que, en determinados municipios, el porcentaje destinado a estos casos puede ser revisado cuando la necesidad supera el cupo previsto originalmente.

La funcionaria reconoció que reducir el déficit resulta particularmente complejo en el contexto económico actual y sostuvo que la política habitacional no puede limitarse únicamente a la construcción de casas.

“El acceso a la vivienda no solo es tener la casa, sino también darle la posibilidad de tener un lote con servicio”, planteó.

En ese sentido, aseguró que el IPV busca distintas alternativas para ampliar las soluciones disponibles, desde viviendas tradicionales hasta lotes con infraestructura y nuevos esquemas que permitan facilitar el acceso a un hogar propio.

Actualmente, el organismo continúa ejecutando más de mil viviendas y trabaja además en nuevos proyectos para el presupuesto 2027, en un escenario en el que el financiamiento habitacional depende fundamentalmente de recursos provinciales.