La discusión por el Súper Niño profundizó la tensión entre el oficialismo y los libertarios





El presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, advirtió sobre la necesidad de anticiparse a los posibles efectos del denominado Súper Niño y sostuvo que la ciudad necesita asistencia nacional para avanzar en obras hídricas de mayor envergadura.

Madile explicó que especialistas expusieron ante el cuerpo deliberativo sobre los riesgos asociados al fenómeno climático y recordó que Nación incorporó a provincias del Litoral a un programa de prevención ante los posibles efectos de El Niño y el Súper Niño.

A partir de ese escenario, el bloque oficialista impulsó un proyecto de declaración para solicitar que Salta también fuera tenida en cuenta dentro de ese esquema. “Nosotros hicimos un proyecto de declaración desde el bloque oficialista en donde solicitábamos que se tenga en cuenta la posibilidad de que Salta esté dentro de este programa”, explicó Madile.

Según señaló, los concejales de La Libertad Avanza votaron en contra de la iniciativa. “Por un lado dicen que defienden a los salteños y cuando hacemos un mero proyecto de declaración para que ingrese Salta, lo votan en contra”, cuestionó.

Más allá de las estimaciones sobre qué regiones podrían resultar más afectadas, la provincia no debería quedar afuera de herramientas de prevención que permitan acceder a recursos para infraestructura.

“Si hay una amenaza sobre un fenómeno climático hacia todo el país, ¿por qué no incorporar a Salta?”, planteó.

En ese marco, explicó que la Capital necesita financiamiento externo para encarar obras hídricas de gran escala que el municipio no puede afrontar únicamente con recursos propios.

Recordó, como antecedente, trabajos realizados durante la gestión de Gustavo Sáenz como intendente, entre ellos obras de contención y desagüe que contaron con fondos nacionales. “Ese tipo de obra un municipio no la puede costear, tiene que venir una ayuda nacional”, afirmó.

El debate climático derivó luego en una discusión política más amplia sobre la forma en que funcionan los bloques dentro del Concejo Deliberante.

Madile cuestionó a dirigentes opositores que, según afirmó, interpretaron las medidas preventivas como una forma de “abrir el paraguas” ante futuras inundaciones.

“La Libertad Avanza está pensando en las chicanas políticas, en los videos de TikTok y nosotros estamos pensando en gestión”, respondió.

El titular del cuerpo deliberativo sostuvo que la prioridad debe ser preparar a la ciudad para responder frente a eventos meteorológicos extremos. “Acá lo que tiene que importar es que Salta no se inunde y si se inunda, que escurra de la manera más rápida posible”, afirmó.

También aclaró que frente a fenómenos de gran magnitud ninguna ciudad puede eliminar completamente el riesgo y que la diferencia pasa por la capacidad de evacuar el agua y reducir sus consecuencias.

Consultado sobre si este debate refleja el escenario político dentro del Concejo, Madile aseguró que el cuerpo expone con claridad las diferencias entre oficialismo y oposición.

“El Concejo Deliberante es una muestra clara de los posicionamientos políticos”, sostuvo.

En ese sentido, volvió a cuestionar a La Libertad Avanza y planteó una contradicción entre el rechazo discursivo a la obra pública y los pedidos que posteriormente presentan sus concejales.

“En la etapa de manifestaciones hablan de que no a la obra pública, que tiene que desaparecer la obra pública, y después cuando pasamos al orden del día hay diez pedidos que le exigen al intendente que haga obra pública”, señaló.

Para Madile, esa situación revela “una doble vara y un doble discurso” de los representantes libertarios en la ciudad.

“Por un lado para Nación se muestran una cosa y para adentro se muestran otra acá en la provincia”, concluyó.