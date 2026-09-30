Miércoles inestable en Salta: lluvias y tormentas aisladas, pero sin alerta

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 30 de septiembre una jornada con lluvias y tormentas aisladas en Salta, aunque sin alerta meteorológica prevista.

A las 6 de la mañana, la temperatura era de 15,5°C, con cielo cubierto y llovizna, humedad del 91%, viento del norte a 6 km/h y una visibilidad de 7 kilómetros.

Para este miércoles se espera una mínima de 14°C y una máxima de 20°C. Durante la mañana hay entre 40% y 70% de probabilidad de lluvias aisladas, mientras que para la tarde se pronostican tormentas aisladas, con chances de precipitación de entre 10% y 40%.

Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar: el cielo permanecerá mayormente nublado y la probabilidad de lluvia bajará a entre 0% y 10%.

Para los próximos días, el organismo anticipa temperaturas máximas de 21°C el jueves y viernes, mientras que el sábado podría registrarse un marcado ascenso hasta los 28°C.