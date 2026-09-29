Últimos cupos para inscribirse a los talleres de Campus Tech

Este miércoles 30 será el último día para inscribirse a la segunda edición de Campus Tech, una propuesta de formación tecnológica de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) destinada a niños, niñas y adolescentes.

“Hay muchos inscriptos, ya están casi cubiertos todos los cupos, porque son talleres chicos. Estamos trabajando con niños y no se puede trabajar con más de 30 en cada uno de los talleres”, explicó el rector de la institución, Carlos Morello, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

La inscripción se realizará de manera presencial, de 8 a 12, en la sede de UPATecO ubicada en avenida Constitución y avenida Samson, en Pereyra Rozas. Según se informó, todavía quedan lugares disponibles, aunque gran parte de los cupos ya fueron cubiertos.

“Campus Tech es como un “campamento tecnológico” es una propuesta académica destinada a niños, niñas y adolescentes para que puedan realizar talleres de tecnologías que van desde inteligencia artificial, robótica, programación, producción audiovisual, manejo de drones, absolutamente de todo”, señaló Morello.

Tras una buena primera experiencia en Julio, la institución se abrió una segunda edición con el objetivo de ampliar la invitación hacia el interior ya que, además de Salta, se podrán inscribir en sedes de Vaqueros, Rosario de Lerma, Tartagal, Apolinario Saravia, Cafayate y Campamento Vespucio.