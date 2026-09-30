Scaloni y la era sin Messi: “Nunca vi que alguien genere lo que genera Leo”

El entrenador habló del impacto que tendrá la salida del capitán y aseguró que la Selección buscará reemplazar su liderazgo colectivo, sin cambiar su identidad futbolística.

La Selección Argentina comienza una nueva etapa. Lionel Messi ya no forma parte del plantel para estos amistosos y Lionel Scaloni habló sobre el enorme desafío que significa afrontar el futuro sin su capitán.

El entrenador fue contundente al describir la influencia que tuvo Messi durante todos estos años, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Es indudable que él es un jugador indispensable”, sostuvo Scaloni.

Sin embargo, el técnico también destacó que el equipo ya pudo responder en diferentes oportunidades cuando Messi no estuvo presente y confió en las nuevas generaciones.

“Por suerte en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido, tenemos chicos jóvenes que pueden aportar”, explicó.

Scaloni también remarcó que la salida de Messi no significará abandonar la identidad futbolística que caracterizó a la Selección durante su ciclo.

“La identidad no va a cambiar, que es la de tener la pelota”, afirmó.

Pero el desafío no será solamente futbolístico. Para el entrenador, una de las cuestiones centrales será reemplazar el enorme liderazgo que Messi ejercía dentro del grupo.

“Más allá de lo que es como jugador, nunca vi que alguien genere dentro y fuera de la cancha lo que genera Messi”, reconoció.

A partir de ahora, Scaloni apuesta a una conducción más colectiva.

“Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo”, explicó.

La Selección inicia así una etapa diferente, aunque con una base que el entrenador considera sólida y con futbolistas jóvenes que tendrán la posibilidad de asumir un nuevo protagonismo.

“Hay un recambio ahora pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la Selección”, aseguró Scaloni.