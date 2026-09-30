Scaloni respaldó a Paredes: “Claro que pertenece a la Selección”

La Selección Argentina enfrenta esta noche a Bolivia en Córdoba y Lionel Scaloni respaldó públicamente a Leandro Paredes.
Deportes30/09/2026Javier AparicioJavier Aparicio

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El entrenador argentino habló sobre el mediocampista, actualmente suspendido, y dejó abierta la puerta para su regreso al equipo nacional cuando vuelva a estar disponible.

Lionel Scaloni también fue consultado por la situación de Leandro Paredes y dejó una definición contundente sobre el futuro del mediocampista en la Selección Argentina.

“No hablé con Leandro sobre el tema sanción y demás”, explicó inicialmente el entrenador.

Sin embargo, inmediatamente dejó clara su postura respecto de la pertenencia del futbolista al seleccionado.

Claro que pertenece a la Selección, por lo que nos dio, porque es un histórico y, particularmente, porque lo queremos mucho”, afirmó Scaloni.

El entrenador explicó que tampoco mantuvo conversaciones individuales con los jugadores después de la final del Mundial.

“No hablé con ninguno de los chicos después de la final, porque no hacía falta, sabemos lo que son nuestros jugadores”, señaló.

Paredes no podrá participar de estos compromisos debido a la sanción que pesa sobre él, pero Scaloni dejó claro que continúa siendo considerado dentro del universo de futbolistas de la Selección.

“Las puertas están abiertas porque es un gran jugador. Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, pero cuando esté disponible, y si está en el nivel actual, es indudable que estará ahí”, sostuvo el entrenador.

De esta manera, el mediocampista recibió un fuerte respaldo público por parte del técnico argentino mientras cumple su sanción.

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