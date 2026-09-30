Scaloni y su futuro en la Selección: “Las ganas de seguir están”

Lionel Scaloni volvió a hablar sobre su futuro al frente de la Selección Argentina y dejó una señal concreta: su intención de continuar está vigente.

En la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Bolivia, el entrenador reconoció que ya mantuvo una primera conversación con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y explicó que ambas partes tienen predisposición para avanzar en la continuidad.

“Las ganas de seguir en la Selección están”, afirmó Scaloni, quien recordó que después de la final del Mundial había planteado la necesidad de tomarse un tiempo para analizar la situación.

“Dije después de la final que había que pensar bien; tuve que analizar el tema deportivo, que es fundamental. Cuando haya que comunicar algo se hará”, explicó.

El entrenador también señaló que todavía quedan conversaciones por mantener antes de tomar una decisión definitiva.

La situación contractual de Scaloni mantiene la expectativa abierta, ya que su vínculo con la Selección Argentina finaliza a fin de año. Según explicó el propio entrenador, la cuestión deportiva fue uno de los aspectos centrales que debió analizar antes de avanzar.

“La predisposición está de las dos partes, recién empezamos a hablar. Vamos a volver a hacerlo en estos días”, había señalado también el técnico en declaraciones recogidas por EFE.

Scaloni atraviesa así una etapa de evaluación de cara al próximo ciclo, pero sus propias palabras dejaron claro que la posibilidad de seguir conduciendo a la Selección continúa sobre la mesa.

Mientras tanto, el entrenador prepara al equipo para una nueva etapa, con el desafío de sostener una identidad que, según remarcó, no pretende modificar.