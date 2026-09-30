La camiseta 10 de Messi quedará vacante hasta su despedida

Scaloni confirmó que ningún jugador utilizará el histórico dorsal en los próximos amistosos de la Selección Argentina.

La camiseta número 10 tendrá un tratamiento especial en la nueva etapa de la Selección Argentina.

Después de la despedida internacional de Lionel Messi, el histórico dorsal quedará reservado y no será utilizado en los próximos amistosos del equipo nacional.

Lionel Scaloni explicó que la decisión apunta a esperar hasta el partido que marcará la despedida de Messi frente al público argentino.

“Hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos”, explicó el entrenador.

De esta manera, el número que durante tantos años identificó a Messi no estará en la espalda de ningún futbolista durante los encuentros de esta ventana internacional.

La Selección enfrentará a Bolivia este miércoles en Córdoba y luego jugará ante Burkina Faso, antes del encuentro frente a Benín que marcará la despedida de Messi en Argentina.

La decisión de reservar el dorsal le otorga un significado especial a los próximos partidos y mantiene abierta la incógnita sobre quién será el futbolista que finalmente herede la camiseta.

Scaloni dejó planteada esa posibilidad para más adelante: la idea, según explicó, es que el número vuelva a ser utilizado después del partido de despedida de Messi.