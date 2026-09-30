Cuti Romero será el capitán de la Selección tras la salida de Messi

Scaloni confirmó que el defensor del Tottenham llevará la cinta. Emiliano Martínez será el segundo capitán y Lautaro Martínez, el tercero.

La Selección Argentina ya tiene nuevo capitán. Después de la salida de Lionel Messi, Cristian “Cuti” Romero será quien lleve la cinta en esta nueva etapa del equipo nacional.

Lionel Scaloni confirmó la decisión durante la conferencia de prensa previa al amistoso ante Bolivia.

“El capitán después de Leo y Otamendi era Cuti (Romero). El segundo será Emiliano Martínez y el tercero, Lautaro (Martínez)”, explicó el entrenador.

Scaloni destacó especialmente la responsabilidad que asumirá el defensor y consideró que deberá convertirse en una referencia para sus compañeros.

“El capitán, hoy Cuti Romero, además de ser un gran jugador aceptó la responsabilidad de la cinta”, señaló.

Para el entrenador, la capitanía también implica un comportamiento que debe servir como ejemplo para el resto del plantel.

“Tendrá que demostrar lo que es llevar la capitanía. El comportamiento, todos querrán imitarlo a él”, sostuvo.

De esta manera, Romero queda al frente de una nueva estructura de liderazgo que tendrá como principales acompañantes a Emiliano Martínez y Lautaro Martínez.

La sucesión llega después de una etapa histórica encabezada por Messi y, antes de él, por jugadores como Nicolás Otamendi.

Ahora será el turno del defensor cordobés de asumir una responsabilidad diferente dentro de la Selección.