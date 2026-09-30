Scaloni prepara una prueba especial ante Bolivia: Julián y Lautaro jugarán juntos

La Selección Argentina enfrenta esta noche a Bolivia en el Kempes y Lionel Scaloni confirmó que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque.
Deportes30/09/2026Javier AparicioJavier Aparicio

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El entrenador adelantó que los dos delanteros compartirán el ataque en el amistoso de Córdoba. “Es una linda prueba para los dos”, explicó.

Lionel Scaloni tiene una prueba especial preparada para el debut de la Selección Argentina ante Bolivia.

El entrenador adelantó que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque, en una de las principales novedades del equipo que se presentará este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes.

Van a jugar juntos, al menos este partido. Es una linda prueba para los dos y ver qué nos pueden aportar”, explicó Scaloni durante la conferencia de prensa.

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La decisión se enmarca en la búsqueda de variantes que lleva adelante el entrenador en una Selección que comienza una nueva etapa tras la salida de Lionel Messi.

La presencia de dos delanteros de referencia permitirá evaluar una alternativa diferente en el funcionamiento ofensivo, mientras Scaloni continúa probando futbolistas y sociedades.

El propio entrenador remarcó que estos amistosos serán importantes para darle minutos a los jugadores que vienen siguiendo desde hace tiempo.

“A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y los venimos monitoreando. Demuestran querer estar, tienen muchas ganas. Les daremos la oportunidad de jugar para que puedan aportar”, señaló.

Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primero de los tres amistosos programados para esta ventana internacional.

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